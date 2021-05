Der SK Austria Klagenfurt steht mit mehr als einem Bein in der Bundesliga. Die Kärntner fertigten am Mittwoch im Hinspiel der Relegation den SKN St. Pölten 4:0 ab. Fabian Miesenböck (33.), Markus Pink (39., 91.) und Kosmas Gezos (72.) verwandelten das Wörthersee-Stadion mit ihren Treffern in ein Tollhaus.

Stimmen zum Spiel

Peter Pacult jubelte nach dem historischen Spiel: „Man kann nur den Hut davor ziehen, wie meine Mannschaft dieses Spiel gesteuert hat. Wir haben in der Besprechung gesagt: Wir müssen mutig sein, müssen versuchen unser Spiel aufzuziehen, dagegenhalten. Das ist alles eingetroffen. Wir haben am Anfang gemerkt, wir kommen nicht so richtig zum Ball gegen einen Bundesligisten, dann haben wir reingefunden. Es war kein Stress da, wir haben uns dann langsam gelöst und sind gut ins Spiel reingekommen. Ein Gesamtlob, was die Mannschaft heute abgeliefert hat. Dass es so ausgeht, damit hat keiner rechnen können. Wir haben erst die erste Halbzeit gespielt, aber wir haben einen großen Vorsprung, wir können sehr zuversichtlich nach St. Pölten fahren, ohne locker zu werden", so der gebürtige Wiener gegenüber Sky.

Patrick Greil analysierte das Spiel recht nüchtern und sah noch keine Entscheidung: „Es ist eine gute Ausgangslage, aber so richtig freuen kann ich mich noch nicht. Am Samstag ist noch ein Spiel, es ist noch nicht aus. Eingeplant war, dass wir alles geben, dem Publikum ein gutes Spiel bieten. Wir haben am Sonntag alles rausgehaut, heute sind wir super defensiv gestanden und nach vorne haben wir gut gespielt. Ich habe gesehen, dass ich in der Bundesliga spielen kann, der ganze Verein in der Bundesliga spielen kann. Hoffentlich schaffen wir das am Samstag.“



Fabian Miesenböck sagte im Gespräch mit Sky: „Wir haben heute eine überragende Leistung auf den Platz gebracht. Besser hätte ich es mir nicht erträumen können. Wir haben noch gar nichts geschafft, es wird eine ganz schwierige Partie auswärts. Es war hochverdient, wir haben gewusst, was wir für eine Qualität haben, wir haben das ganze zweite halbe Jahr gut gespielt und so sind wir auch aufgetreten. Eine super Flanke, ein wichtiges Tor, wenn du 1:0 in Führung gehst. Ich war vier Monate vereinslos, der Bänderriss, Zehenbruch und jetzt bin ich wieder da, so kann es weitergehen. Ich habe einen leichten Stich in der Leiste gespürt, aber bis Samstag geht sich das alles aus.“

Doppeltorschütze Markus Pink hielt fest: „Eine richtig gute Ausgangslage, jetzt heißt es zwei Tage regenerieren und am Samstag nochmal alles raushauen. Wir waren sehr diszipliniert, die ersten zwei Chancen haben wir gleich reingehaut. Nach der Halbzeit sind wir gut rausgekommen, haben die Druckphase der St. Pöltner gut bewältigt und dann zur richtigen Zeit die Tore gemacht. Es freut mich, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Am Samstag müssen wir es bestätigen und dann sehen wir, wo wir stehen.“

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media