Der SK Rapid Wien muss sich wohl auf einen größeren Kaderumbruch vorbereiten. Mit Dejan Ljubicic hat bereits ein wichtiger Baustein den Verein verlassen. Zudem gibt es mit Ercan Kara, Taxiarchis Fountas und Maximilian Ullmann heiße Transferkandidaten, die im Sommer den nächsten Schritt abseits der Tipico Bundesliga machen könnten. Der auslaufende Vertrag von Mateo Barac wird wohl nicht verlängert. Jene von Christoph Knasmüllner und Marcel Ritzmaier laufen ebenso aus.

„Dieser Kader hat zwei Jahre lang performt. Der Fußball hat sich so entwickelt, dass das schon eine lange Zeit ist. Mittlerweile bin ich auch der Meinung, dass Rapid eine Blutauffrischung guttun wird“, sagt Zoran Barisic im Interview mit dem Kurier.

Der Sportchef der Hütteldorfer ist dafür bekannt, auf Nummer sicher zu gehen und bereits im Voraus zu planen. Das haben auch die vorzeitigen Verpflichtungen von Robert Ljubicic und Marco Grüll gezeigt. Das gilt nun auch für einen möglichen Abgang von Maximilian Ullmann, der in Deutschland begehrt sein soll.

Einen potentiellen Nachfolger für den Dauerbrenner aus Linz (Ullmann hat in zwei Jahren nur ein Spiel verpasst) dürfte Barisic bereits ins Auge gefasst haben (Ligaportal berichtete). Jonas Auer könnte die linke Abwehrseite der Wiener verstärken: "Früher hatte Jonas in der Defensivarbeit Schwächen. Darauf wird in Tschechien aber großer Wert gelegt. Er hat sich das erarbeitet und ist jetzt links defensiv wie offensiv einzusetzen", sagt sein Berater Harry Schiestl im Kurier.

von Ligaportal, Foto: SK Rapid Wien