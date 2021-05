Der neue Trainer von Bundesliga-Klub FK Austria Wien dürfte feststehen und soll nicht Markus Schopp heißen. Wie Sky Sport Austria berichtet, soll Manfred Schmid neuer Chefcoach des Wiener Traditionsklubs werden. "Die Bestätigung des Vereins könnte noch am heutigen Donnerstag erfolgen", berichtet das Medium.

Manfred Schmid war viele Jahre Co-Trainer von Peter Stöger. Sowohl bei der Wiener Austria, als auch danach in Köln und Dortmund. Zuletzt war der 50-Jährige im Talenteförderbereich und in der Funktion des Leihspieler-Betreuers beim 1. FC Köln tätig.

Zuletzt hatten sich die Anzeichen verdichtet, dass Markus Schopp den Posten bei den Veilchen übernehmen könnte. "Die Wiener Austria ist ein absoluter Topverein, der momentan eine sportlich schwierige Phase durchläuft, aber da gibt es auch andere große Vereine in Österreich, die Ähnliches durchlaufen sind. Es wäre natürlich ein nächster Schritt für mich als Trainer. Die Austria ist ein Verein, der sehr viel Potential hat und extrem spannende und junge Spieler hat, die sich in den letzten eineinhalb Jahren richtig gut entwickelt haben. Grundsätzlich ist es sehr viel, was der Verein anbietet. Es ist etwas, über das man sich Gedanken machen muss", hatte Schopp erst am Montag gemeint.

Mit dem LASK könnte jedoch ein weiterer Klub ins Rennen um Schopp einsteigen. Dominik Thalhammer dürfte nämlich nicht mehr unumstritten sein.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller