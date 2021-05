Peter Stöger konnte in seinem letzten Heimspiel als Trainer von Bundesliga-Klub FK Austria Wien einen souveränen und hochverdienten 3:0-Sieg gegen den WAC einfahren. Damit haben die Veilchen bereits eine Hand am Europacup-Ticket, welches für die Teilnahme an der Qualifikation für die neue Europa-Conference-League berechtigt.

„Wir haben es sehr, sehr gut gemacht, aber auch gute Antworten auf die Stärken der Wolfsberger gehabt. Wir haben zu den richtigen Zeitpunkten die Tore geschossen und uns nicht ausgeruht", freute sich der Austria-Trainer über den Auftritt seiner Mannschaft.

Dennoch warnte der gebürtige Wiener im Interview mit Sky Sport Austria vor eventuellen Nachlässigkeiten: „Wir müssen konsequent und konzentriert bleiben. Es kann alles passieren. Kurz in Gedanken feiern und dann regenerieren und wieder frisch rauskommen. Wir wissen, dass wir es hinkriegen können, aber es ist noch nichts durch."

Das letzte Heimspiel als Trainer der Wiener Austria - und das auch noch vor Fans - war für Stöger emotional: „Es ist immer emotional mit den Fans. Ich habe bewusst gesagt, ich starte diese Challenge vor zwei Jahren und habe sie bewusst durchgezogen, weil ich es notwendig gefunden habe, es zu machen. Das ist mein Heimatverein, mein Bezirk, mein Klub", stellt der 55-Jährige klar.

Trotzdem sei es nun an der Zeit, etwas Neues zu machen: „Es waren außergewöhnlich anstrengende zwei Jahre, wir haben versucht einiges anzustoßen, wir hoffen, dass einiges im Klub davon angenommen wird, was wir soweit vorbereitet haben. Jetzt muss ich schauen, dass ich wieder eine andere Aufgabe bekomme. In diesem zweiten Jahr, bei all diesen Schwierigkeiten, hat es mir immer Spaß gemacht mit dieser Mannschaft zu arbeiten."

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller