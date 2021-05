Bundesliga-Klub SCR Altach gibt am Freitag den ersten Sommerneuzugang bekannt: Lukas Prokop wechselt ablösefrei ins Rheindorf und verstärkt ab sofort die SCRA-Defensive. Zuletzt war der 22-jährige Linksverteidiger für die Young Violets Austria Wien in der 2. Liga im Einsatz.

„Für mich geht mit dem Wechsel in die Bundesliga ein Kindheitstraum in Erfüllung"

Nach 15 Jahren bei FK Austria Wien wechselt Prokop erstmals in seinem Fußballerleben die Farben und unterzeichnet beim SCR Altach einen Vertrag über die kommenden zwei Jahre bis Sommer 2023, inklusive Option auf eine weitere Spielzeit. Prokop begann bereits als Siebenjähriger bei der Austria mit dem Fußballspielen und durchlief dort alle Altersklassen. In der Saison 2018/19 debütierte der 1,71 Meter große Linksfuß in der 2. Liga, wo er in den vergangenen drei Spielzeiten insgesamt 75 Einsätze (1 Treffer, 9 Assists) verbuchen konnte.

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter: „Wir freuen uns, mit Lukas Prokop einen talentierten jungen Österreicher unter Vertrag zu nehmen. Lukas durfte nach seiner Akademieausbildung bei den Young Violets bereits in jungen Jahren Verantwortung übernehmen und ist ein Spieler, von dessen Mentalität wir sehr überzeugt sind. Gepaart mit seinen fußballerischen Attributen trauen wir ihm den nächsten Schritt in die Bundesliga zu.“

Lukas Prokop: „Für mich geht mit dem Wechsel in die Bundesliga ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ich möchte meine Verpflichtung mit Leistung rechtfertigen und mir hier in Altach einen Namen machen. Der SCR Altach steht für professionelle Arbeit und die Weiterentwicklung von jungen Spielern, deshalb bin ich überzeugt, dass der Wechsel in die CASHPOINT Arena genau die richtige Entscheidung ist.“

von Ligaportal, Foto: SCR Altach