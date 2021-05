Der SK Sturm Graz gibt die Verpflichtung von Alexander Prass bekannt. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom FC Liefering nach Graz und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2024. Prass ist ÖFB U21-Teamspieler und überzeugte als Liefering Kapitän mit 16 Scorerpunkten in der abgelaufenen Saison.

Prass: "Das Gesamtpaket hat mich überzeugt"

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker ist von der Verpflichtung überzeugt: „Alexander Prass ist ein vielseitiger Mittelfeldspieler, der uns bei Liefering nicht nur mit seiner überragenden Statistik überzeugt hat, sondern auch mit seinen hervorragenden Leistungen. Dass er sich trotz anderer Angebote für den SK Sturm entschieden hat zeigt, dass unser eingeschlagener Weg für junge Talente extrem interessant ist.“

Alexander Prass freut sich auf den Verein: „Sturm ist eine Top-Adresse in Österreich und das Gesamtpaket hat mich überzeugt. Ich will mich in der Bundesliga beweisen und hoffe, dass ich bald vor den großartigen Fans des SK Sturm auflaufen kann.“

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures