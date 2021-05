Personalnews von Bundesliga-Klub FC Flyeralarm Admira: Wie der Bundesligist am Freitag bekannt gibt, verlassen mit Jimmy Hoffer, Marcus Maier, David Atanga, Max Breunig, Pascal Petlach, Christian Gartner, Max Sax und Lukas Rath gleich acht Spieler den Verein.

Während Sax, Atanga und Breunig nach Leihende zu ihren Stammklubs Austria Wien bzw. Holstein Kiel und Würzburger Kickers zurückkehren, werden die auslaufenden Verträge der restlichen fünf Akteure nicht verlängert.

"Der FC Flyeralarm Admira möchte sich in diesem Rahmen bei allen acht Spielern ganz herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren bedanken und wünscht ihnen für ihre kommenden sportlichen Aufgaben alles Gute", schreibt die Admira in einer Aussendung.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media