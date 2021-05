Mit einem Gesamtscore von 0:5 in der Relegation gegen Austria Klagenfurt ist der SKN St. Pölten in die 2. Liga geschlittert. Fünf Jahre lang spielten die Niederösterreicher seit ihrem letzten Aufstieg im Oberhaus mit, ehe das Abenteuer Bundesliga ein bitteres, aber verdientes Ende nahm. Nach dem 0:4-Debakel im Hinspiel verloren die Wölfe auch das Rückspiel in der heimischen Arena 0:1.

Gerald Baumgartner: "Es ist zu hinterfragen, alle müssen vor ihrer eigenen Tür kehren"

„Heute können sich die Jungs wenig vorwerfen lassen, vielleicht, dass wir zu ineffizient waren, über 90 Minuten hatten wir am Spielfeld sehr viel im Griff. Vergeigt haben wir es am Mittwoch beim ersten Spiel. Es hat kein Trainerwechsel geholfen, um auf Kurs zu kommen. Es ist zu hinterfragen, alle müssen vor ihrer eigenen Tür kehren und nach einer gewissen Phase neuen Mut schöpfen und einen Neustart machen. Jeder einzelne, der mitgestaltet hat und jeder einzelne Spieler und Trainer und deswegen ist es jetzt passiert. Ich denke, dass die Mannschaft sehr viel Qualität hatte und der Abstieg nicht wegen der Qualität zustande gekommen ist. Ich habe jetzt ein Monat kurz Zeit gehabt, es gibt Mannschaften, die funktionieren bei einem Trainerwechsel kurzfristig. Diese Zeit nehme ich auch auf meine Kappe. Man kann daraus was lernen, dann hat es für die Zukunft vielleicht was Positives. Das kann man jetzt so kurz nach dem Spiel nicht sagen, wir haben wirklich sehr viel probiert. Ich bin Trainer mit Leib und Seele. Austria Klagenfurt hat es mit einer routinierten Mannschaft gut hingebracht, wir haben sehr junge Spieler, die das zum ersten Mal erleben", sagte Trainer Gerald Baumgartner im Interview mit Sky.

Andreas Blumauer: "Es ist vieles falsch gelaufen"

General Manager Andreas Blumauer fand nach dem Spiel deutliche Worte: „Schwere Enttäuschung, leer im Kopf. Wir haben immer wieder versucht was aufzubauen und jetzt müssen wir wieder runter. Ein schwerer Kopf. Fakt ist, wir müssen uns sehr intensiv zusammensetzen und das Ganze aufarbeiten, es ist vieles falsch gelaufen. Dann muss sich was ändern, aber was genau kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Es wird weitergehen. Es wird eine lange Zeit dauern, dass wir dem auf den Grund gehen, was hier passiert ist. Absolut (hinterfrage ich) auch meine eigene Performance. Es sind Fehler gemacht worden. Ich werde zur Verfügung stehen für die Aufarbeitung. Wir wissen, dass wir ein Budget auch für die nächste Saison haben, dass wir positiv weiterarbeiten können. Dieser Deal mit VfL Wolfsburg hilft uns weiter, damit wir nicht in ein Loch fallen. Wir werden alles probieren, wir müssen wieder in die erste Liga rauf, dort wo der SKN hingehört und wir wollen in die erste Liga rauf und dafür werden wir arbeiten.“

Kofi Schulz: "Mit Ibertsberger wären wir wahrscheinlich meiner Meinung nach nicht in dieser Situation"

Kofi Schulz, der die größte SKN-Chance im Spiel vorgefunden hatte, meinte nach der Partie: „Wir haben einen guten Matchplan gehabt und weitestgehend umgesetzt, den Drang zum Tor aber nicht gefunden. Wir haben alles gegeben und am Ende war es in beiden Partien viel zu wenig. Natürlich ist das eine Dreckssituation, man muss irgendwie schauen, dass man nach vorne blickt und aus dem Sumpf wieder rauskommt. Es ist schwer Worte zu finden, nach so einer katastrophalen Rückrunde, die haben wir komplett verkackt. Wir sind brutal schlecht gestartet in die Rückrunde und wir haben einige Spieler dabei, die zum ersten Mal in so einer Situation sind und da hat uns Erfahrung gefehlt und Cleverness gewisse Partien für uns zu entscheiden. Der komplette Einsatz hat in der Rückrunde gefehlt. Für mich war auch der Trainerwechsel ausschlaggebend, das hat uns schon ein bisschen auseinandergebrochen, es war die Mannschaft von Ibertsberger. Hinterher ist man immer schlauer, es ist leicht zu sagen jetzt, mit ihm wäre es besser gewesen, das bring jetzt nichts. Es war eine Truppe, mit ihm wären wir wahrscheinlich meiner Meinung nach nicht in dieser Situation. Ich habe keinen Vertrag mehr, es ist bitter, aber man muss nach vorne blicken, es ist eine schwierige Situation, es ist jetzt schwer die Worte zu finden. Der Verein hat drumherum was Gutes aufgebaut mit dem Kooperationsverein. Ich hoffe, dass man schnell wieder raufkommt und den Fans bald wieder Bundesligafußball bieten kann.“

von Ligaportal, Foto: Screenshot Youtube