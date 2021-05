Bleibt Patrick Greil dem SK Austria Klagenfurt erhalten oder schnappt ein anderer Bundesligist zu? Der 24-jährige Salzburger hat sich jedenfalls mit einer bärenstarken Saison (8 Tore und 14 Vorlagen in 34 Pflichtspielen) in die Auslage gespielt und damit auch Begehrlichkeiten geweckt.

Imhof über Greil: "Jetzt bleibt er sicher bei uns"

Nach dem geschafften Aufstieg in die Bundesliga spricht nun sehr viel für einen Verbleib des technisch starken Mittelfeldspielers. Sportchef Matthias Imhof, der bereits mitten in den Planungen für die kommende Saison steckt, meinte im Sky-Interview: "Jetzt ist er zu halten. Wenn wir nicht aufgestiegen wären, wäre er nicht zu halten gewesen, aber ich glaube, jetzt bleibt er sicher bei uns", ist der gebürtige Deutsche überzeugt.

Der Vertrag von Patrick Greil bei Austria Klagenfurt läuft bis Sommer 2022.

Beim Aufsteiger dürfte man schon äußerst konkrete Vorstellungen haben, was die Zusammenstellung des Kaders für die Bundesliga betrifft: "Wir haben den Kader schon geplant, sind schon an einigen Spielern dran und werden da zeitnah abschließen können", so Imhof.

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media