Nachdem Robert Ljubicic am Samstag aufgrund eines brutalen Frustfouls an Markus Pink verdient mit Rot vom Platz geflogen war, musste am Sonntag auch ein WAC-Kicker nach überhartem Einsteigen vorzeitig vom Platz. Mario Leitgeb stieg Austria-Youngster Patrick Wimmer im Laufduell auf die Achillessehne. Bundesliga-Referee Harkam zückte sofort die Rote Karte >> Das brutale Einsteigen von Mario Leitgeb im Video <<

"Mit der Roten Karte war das Spiel beendet. Das tut mir Leid für die Mannschaft, dass diese unglückliche Rote Karte zustande gekommen ist. Es war keine Absicht, ich will ihm ein Bein stellen, eine Gelbe Karte mitnehmen. Ich steige ihm links drauf. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm", sagte Leitgeb im Interview mit Sky.

von Ligaportal; Foto: Screenshot Sky