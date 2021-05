Michael Madl wird in der kommenden Saison nicht mehr in der Kampfmannschaft von Bundesliga-Klub FK Austria Wien dabei sein. Das kündigte der 33-Jährige in einem Interview mit Sky an. Grund dafür seien Knieprobleme, erläutert Michael Madl, der im Jänner 2018 zur Austria zurückkehrte.

"Ich habe schon vor einigen Wochen ein Gespräch mit dem Ralf Muhr gehabt, wo ich ihm mitgeteilt habe, dass ich für die Kampfmannschaft nicht mehr zur Verfügung stehe. Spielen werde ich nicht mehr. Es gibt mehrere Gründe, aber an erster Stelle steht mein Knie, das nicht mehr so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Man wird sich jetzt auch mit dem Manuel zusammensetzen und dann wird man sehen, ob es mich im Verein in der nächsten Saison vielleicht in einer anderen Funktion noch gibt", führt Madl aus. >>ALLES NEU: Hol dir die brandneue Ligaportal-App (Android & iOS)<< von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller