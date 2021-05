Beim SKN St. Pölten rauchen nach dem Absturz in die 2. Liga die Köpfe. Wie der Kurier berichtet, wird sich Sportchef Georg Zellhofer verabschieden. Zudem haben zahlreiche Spieler keinen gültigen Vertrag für die zweithöchste Spielklasse. "Nur rund zehn Spieler" (darunter kaum Stammkicker) hätte der SKN aktuell für die 2. Liga zur Verfügung, heißt es im Bericht.

Auch der Vertrag von Gerald Baumgartner lief mit Saisonende aus. "Ich habe keinen Vertrag, könnte es mir aber vorstellen weiterzumachen. An sich ist der SKN ein geiler Verein", wird er im Kurier zitiert.

General-Manager Andreas Blumauer kündigte an, bei der Aufbauarbeit dabei zu sein. "Fakt ist, wir müssen uns sehr intensiv zusammensetzen und das Ganze aufarbeiten, es ist vieles falsch gelaufen. Dann muss sich was ändern, aber was genau kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Es wird eine lange Zeit dauern, dass wir dem auf den Grund gehen, was hier passiert ist. Es sind Fehler gemacht worden. Ich werde zur Verfügung stehen für die Aufarbeitung", sagte Blumauer in einem Interview mit Sky.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media