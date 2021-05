Der Strafsenat der Bundesliga hat Robert Ljubicic und Mario Leitgeb mit saftigen Strafen belegt. Robert Ljubicic, der ab der kommenden Saison für Rapid spielen wird, wird nach seinem Horror-Foul an Markus Pink für fünf Spiele gesperrt. Mario Leitgeb, der am Sonntag Patrick Wimmer gefoult hatte, muss in den ersten vier Spielen der neuen Saison zuschauen.

von Ligaportal, Foto: Daniel Schönherr