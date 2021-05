In der Sportwelt hat sich in den vergangenen Tagen einiges getan: Der FC Chelsea hat sensationell die Champions League gewonnen, David Alaba hat einen Vertrag bei Real Madrid unterschrieben, St. Pölten ist von der Bundesliga in die 2. Liga abgestiegen, was Frenkie Schinkels wiederum veranlasst hat, ein Wut-Video im Schweizerhaus zu drehen und Dominik Thiem, der bereits in der 1. Runde der French Open gescheitert ist.

Alex Kristan alias Andreas Herzog blickt wie gewohnt mit einer großen Portion Humor auf die Sportereignisse der letzten Tage zurück.

von Ligaportal, Foto: Screenshot/Alex Kristan Facebook