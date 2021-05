Die WSG Swarovski Tirol hat den vierten Sommerneuzugang unter Dach und Fach gebracht. Felix Bacher kommt von der zweiten Mannschaft des SC Freiburg zu den Wattenern. Der 20-Jährige kam über die AKA Tirol (U15 - U18), Wacker Innsbruck sowie dem SC Freiburg II nach Wattens und kann sowohl in der Innenverteidigung sowie im defensiven Mittelfeld spielen.

Im vergangenen Spieljahr kam der gebürtige Lienzer, der zehn Einsätze in diversen ÖFB-Nachwuchsauswahlen (U18 bis U20) am Konto stehen hat, in der Regionalliga Südwest auf 740 Einsatzminuten und ein Tor.

Felix Bacher: „Ich freu mich sehr, dass der Wechsel von Freiburg zur WSG geklappt hat, ich wieder am Platz stehen und auch das gesamte Trainerteam sowie die Mannschaft kennenlernen kann. Ich werde für das Team und den Verein alles geben. Ich hab‘ richtig Bock darauf, vor dieser Traumkulisse in Tirol, mit Zuschauern und mit meiner Familie in der Nähe – es spielt alles perfekt zusammen. Die WSG gibt mir mit diesem Schritt in die österreichische Bundesliga die Chance, mich als junger Spieler weiterzuentwickeln. Dafür bin ich sehr dankbar.“ “

Stefan Köck (Sportdirektor WSG): „Felix ist ein junger Tiroler, der mit seiner Spielweise hervorragend zur WSG passt. Wir freuen uns, dass er ab sofort Teil der WSG ist und sind der Überzeugung, dass er mit seiner Qualität der Mannschaft weiterhelfen wird .“

von Ligaportal, Foto: WSG Tirol