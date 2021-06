Durch den Aufstieg in die Bundesliga hat sich der Vertrag von Julian von Haacke bei Austria Klagenfurt bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Der Mittelfeldspieler arbeitet nach seinem Kreuzbandriss, den er sich im Oktober des Vorjahres zugezogen hatte, hart für sein Comeback.

„Es geht Schritt für Schritt voran. Natürlich bin ich manchmal ungeduldig, aber auf der anderen Seite voll im Plan. Ich werde sicher nichts überstürzen, doch mein Ziel ist es, im Verlauf der Herbstrunde zur Mannschaft zu stoßen“, sagt der 27-jährige Deutsche.

„Nachdem ich in den vergangenen Monaten nur von außen mitfiebern durfte, kann ich es kaum erwarten, wieder mit den anderen Jungs auf dem Platz zu stehen. Ich habe noch einiges an Arbeit vor mir, fühle mich aber richtig gut und bin auf dem richtigen Weg. Es macht immer Spaß, sich mit den Besten zu messen. Und jetzt gehören wir in der Bundesliga dazu", so von Haacke weiter.

Sportchef Matthias Imhof sagt: „Julian hat etwas Zeit gebraucht, sich dann aber zu einer Schlüsselfigur in unserem Team entwickelt. In der Serie 2019/20 hatte er großen Anteil daran, dass wir bis zu letzten Runde um die Meisterschaft gespielt haben. Wir sind davon überzeugt, dass er zu alter Klasse findet und uns mit seiner Klasse und Erfahrung auf hohem Niveau helfen wird."

Der bei Werder Bremen ausgebildete frühere Junioren-Nationalspieler absolvierte unter anderem 30 Partien für NEC Nijmegen in der niederländischen Ehrendivision, fünfmal lief er für Darmstadt in der 2. Liga auf. Bei den Waidmannsdorfern kommt von Haacke auf 18 Pflichtspiele, dabei erzielte er drei Treffer und bereitete neun Tore vor. Diese Statistik will der feine Techniker aufpolieren.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media