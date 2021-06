Das Innviertler Brau-Unternehmen Baumgartner und die SV Guntamatic Ried haben einen fünfjährigen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Ab kommender Saison wird in der „josko ARENA“ Baumgartner Bier ausgeschenkt. Schärdinger Granit wird seine Partnerschaft mit dem Verein verlängern und weiter ausbauen. Das Unternehmen wird in der nächsten Saison weiterhin auf den Trikots der Bundesliga-Mannschaft vertreten sein.

Roland Daxl: "Die Entscheidung, die Brauerei zu wechseln, haben wir uns nicht leicht gemacht"

„Für die SV Guntamatic Ried ist die Kooperation mit der Innviertler Brauerei Baumgartner ein zukunftsweisender Schritt in eine langfristige und nachhaltige Partnerschaft. Als gewählte Vereinsführung tragen wir die Verantwortung dafür, unsere SV Ried sowohl wirtschaftlich als auch sportlich in eine positive Zukunft zu führen. Mit dem Engagement der Unternehmen Schärdinger Granit und Baumgartner stärken wir nicht nur unser Vereinsfundament, sondern setzen richtungsweisende und zukunftsorientierte Impulse für unsere Sportvereinigung. Ich möchte mich im Namen unseres Vereins bei Geschäftsführer Gerhard Altendorfer und seinem Team für das uns entgegengerbachte Vertrauen sehr herzlich bedanken. Ich bin überzeugt davon, dass von dieser Partnerschaft beide Seiten profitieren werden“, betont SVR-Präsidiumsmitglied Thomas Gahleitner.

„Wir als Vorstand tragen die wirtschaftliche Verantwortung für den Verein und für alle seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Profi-Fußball ist in Ried nur dann langfristig möglich, wenn wir dafür auch die nötige finanzielle Basis haben. Deshalb möchte ich als Finanzvorstand der SV Guntamatic Ried der Brauerei Baumgartner und der Schärdinger Granit für diese umfassende Kooperation Danke sagen. Bei der Brauerei Ried möchte ich mich im Namen der SV Guntamatic Ried aufrichtig für die jahrelange und gute Partnerschaft bedanken. Wir sind der Brauerei Ried in der vergangenen Saison aufgrund der wirtschaftlich schwierigen Situation schon sehr entgegengekommen und es ist natürlich schade, dass für die Rieder Brauerei ein wettbewerbsfähiges Bundesliga-Sponsoring nicht mehr möglich war. Die Entscheidung, die Brauerei zu wechseln, haben wir uns nicht leicht gemacht. Aber ohne entsprechendem Budget ist es nicht möglich, den Verein in der Bundesliga nachhaltig zu positionieren“, erklärt SVR-Finanzvorstand Roland Daxl.

„Als zwei Innviertler Unternehmen freuen wir uns sehr über diese einmalige und zukunftsweisende Partnerschaft mit der SV Guntamatic Ried. In beiden Unternehmen setzen wir seit Jahren auf nachhaltige Kooperationen wie diese. Besonders für die Granit ist diese Kooperation ein Meilenstein in der Firmengeschichte und eine große Chance, das Unternehmen und die Marke erfolgreich zu transportieren“, so Granit- und Baumgartner-Vorstand Gerhard Altendorfer.

Schärdinger Granit

Neueste Technologien für den Gesteinsabbau und der Einsatz von schweren Maschinen zur Veredelung der Natursteine ermöglichen ein breites Produktspektrum, welches von Schotterprodukten bis zur Fliese reicht. Als Gesamtanbieter verzeichnet das Schärdinger Unternehmen kontinuierliche Steigerungen der Absatzmengen in unterschiedlichsten Produktbereichen. Heute zeigt sich mehr denn je, wie wichtig und wertvoll ein regionales Unternehmen und deren heimische Rohstoffe sind.

Bei der Arbeit mit Stein stehen sich die geologische Zeitrechnung und die durch Wirtschaft und Globalisierung erforderlich gewordene Just-in-time-Mentalität gegenüber. Respekt vor den Millionen Jahren der Granitwerdung verbunden mit Sachverstand, Erfahrung und Können sowie zeitgemäßen Methoden von Abbau, Qualitätssicherung und Logistik zeichnen das Unternehmen aus. Im gekonnten Umgang mit dem „ewigen Material“ liegt jene Beständigkeit und Kraft, wie sie auch in den guten und gepflegten Beziehungen mit allen Kunden wirksam ist. Ein Wertekatalog, der seit Generationen verbindet.

Brauerei Baumgartner – über 400 Jahre Braukunst

Im Jahre 1609 wurde das Stammhaus der Brauerei Baumgartner innerhalb der damaligen Stadtmauern von Schärding gegründet. Die Jos. Baumgartner GmbH entwickelte sich in ihrer langen Geschichte zu einer der größten mittelständischen Brauunternehmen Österreichs. Die Eigenständigkeit der Brauerei ermöglicht es, eigene Wege zu gehen, unabhängig irgendwelcher Aktionärs- oder Konzernvorgaben. Diese Freiheit verdankt die Brauerei nach über 400-jährigem Familienbesitz der Eingliederung in die „Gemeinnützige Baumgartner-Spanlang-Stiftung“, testamentarisch durch die letzte Besitzerin Frau KR Marie Spanlang (geb. Baumgartner) angeordnet. Aus diesem Grund ist die Brauerei Baumgartner seit 1989 auch dem gemeinnützigen Auftrag der Stiftung verpflichtet, der z.B. die Förderung von Einrichtungen für behinderte Kinder und betagte Menschen vorsieht.

Foto: SVR/Schlosser