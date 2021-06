Der WAC startet nach einer kurzen Verschnaufpause bereits am 18. Juni 2021 mit der ersten Trainingseinheit unter Neo-Coach Robin Dutt in die neue Bundesliga-Saison. Das Trainingslager wird wie in den letzten Jahren wieder in Maria Alm stattfinden. Auch einige namhafte Testspielgegner konnten bereits gefunden werden.

Am 18. Juni um 15:30 Uhr bittet Robin Dutt die Schützlinge des WAC zum ersten Training der neuen Saison auf den Trainingsplatz in der Lavanttal-Arena. Mit dabei auch Oliver Barth, der den Posten als Co-Trainer bekleiden wird. Für den 41-jährigen Deutschen ist es nicht die erste Trainerstation in Österreich. In der abgelaufenen Saison war Barth Co-Trainer von Damir Buric bei der Admira.

Von 24. Juni bis 30. Juni weilen die Wölfe in Maria Alm im Hotel Eder, um sich bei perfekten Rahmenbedingungen den letzten Feinschliff für den Saisonstart holen zu können.

Die Testspiele des WAC im Überblick

26. Juni vs. Olympiakos Piräus in St. Johann in Tirol

29. Juni vs. Gegner noch offen in Saalfelden

3. Juli vs. HNK Rijeka in Velden in Kärnten

9. Juli vs. Sparta Prag in Wolfsberg

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger