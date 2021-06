Bundesliga-Serienmeister FC Red Bull Salzburg startet am 21. Juni 2021 mit den obligatorischen Leistungstests in die Vorbereitung auf die neue Saison. Einen Tag später findet das erste Mannschaftstraining geleitet von Neo-Coach Matthias Jaissle statt, ehe am 25. Juni der erste Test gegen DAC Dunajska Streda ausgetragen wird.

Hier ein Ausblick auf die Vorbereitungstermine des FC Red Bull Salzburg für die neue Saison:

21. Juni: Trainingsstart (Leistungstests)

22. Juni: 1. Mannschaftstraining (Taxham)

25. Juni, 18:00 Uhr: Testspiel gg. DAC Dunajska Streda (Seekirchen)

26. Juni bis 03. Juli: Trainingslager in Bramberg am Wildkogel

29. Juni, 18:00 Uhr: Testspiel gg. Olympiakos Piräus (Ort noch offen)

03. Juli, 16:00 Uhr: Testspiel gg. AS Monaco (Bramberg)

10. Juli, 15:00 Uhr: Testspiel gg. Rakow Czestochowa (Anif)

16./17./18. Juli: 1. Runde UNIQA ÖFB Cup

23./24./25. Juli: 1. Runde Bundesliga 2021/22

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter