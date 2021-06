Peter Hlinka: "Ich konnte mich mit dieser Idee sofort identifizieren"

Ligaportal.at kontaktierte Peter Hlinka am Freitag und sprach mit ihm über seine neue Herausforderung: „Es ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ich war nach meinem Engagement bei der Vienna auf der Suche nach einem Profiverein. In letzter Zeit habe ich auch ein paar Angebote aus der Regionalliga und 2. Liga in Österreich bekommen, aber nachdem ich ausführlich nachgedacht habe, entschied ich mich für die slowakische Version. Sie haben mich zuerst kontaktiert und sich sehr bemüht“, betont der Neo-Trainer von AS Trencin.

Der slowakische Erstligist, der die abgelaufene Saison auf dem sechsten Platz beendete, ist für den 42-Jährigen keine Unbekannte. Vor vier Jahren war Hlinka als strategischer Direktor (Vorstandsmitglied) vom tschechischen Klub Dukla Prag tätig. Schon damals gab es eine indirekte Zusammenarbeit: „Ich war im Management des Vereins und für die strategische Ausrichtung zuständig. So haben wir uns kennengelernt. Die Vision, die AS Trencin hatte, hat mir schon damals imponiert und ich konnte mich mit dieser Idee sofort identifizieren. Von daher ist es keine unbekannte Geschichte für mich, weil wir oft in Kontakt waren und uns ausgetauscht haben. Ich glaube auch, dass der holländische Investor, der im Hintergrund die Fäden zieht, mich immer auf dem Radar gehabt und meine Entwicklung verfolgt hat“, ist der ehemalige Mittelfeldspieler überzeugt.

Vor ein paar Wochen hat sich AS Trencin von Trainer Stijn Vreven getrennt. „Wir haben uns dann getroffen und sehr gut ausgetauscht, aber im Grunde war das alles nichts Neues für mich, weil ich die Philosophie und die Denkweise des Vereins sehr gut kenne“, erzählt Peter Hlinka, der am 15. oder 16. Juni (der genaue Termin wird noch festgelegt) sein erstes Training mit den neuen Schützlingen leiten wird.

Den UEFA-Pro-Lizenz-Kurs wird Peter Hlinka in Bälde abschließen. Aktuell befindet sich dieser in der „Endphase“, verrät der 42-Jährige. Zehn Module sind bereits erledigt, drei liegen noch vor ihm (eines im Ausland, zwei in Österreich) sowie die Diplomarbeit und weitere schriftliche Arbeiten. Stress hat der neue Trainer von AS Trencin jedoch nicht: „Es macht mir großen Spaß und natürlich hat mich der Kurs auch weitergebracht - sowohl in meiner persönlichen Entwicklung, als auch auf sachlicher Ebene.“