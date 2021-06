Jetzt ist es fix: Peter Stöger, ehemaliger Coach von Bundesliga Austria Wien, ist der neue Trainer von Ferencvaros Budapest. Das gibt der ungarische Meister am Samstag bekannt. "Ferencváros ist jedem in Österreich bekannt, man weiß, dass es der bekannteste und beliebteste Verein in Ungarn ist. Was die Gegenwart angeht, denke ich, dass dies eine der erfolgreichsten Perioden des Vereinslebens ist", wird Peter Stöger auf der Homepage des Klubs zitiert.

Peter Stöger: "Ich möchte mit der Mannschaft Meister werden"

"Im Zusammenhang mit Ferencváros muss ich auch den Namen Tibor Nyilasi erwähnen. Als ich noch ein junger Spieler war, erinnere ich mich, dass Nyilasi gerade Austria Wien verließ, als ich dort ankam, und ich hatte die Ehre, seine Trikotnummer 10 zu bekommen. Es war für mich etwas ganz Besonderes, mit „seiner Nummer“ spielen zu dürfen", so Stöger weiter.

Peter Stöger dürfte aber auch andere Optionen gehabt haben, wie er im Interview betont: "Ich hatte Angebote aus verschiedenen Ländern. Präsident Gábor Kubatov und Sportmanager Tamás Hajnal kamen auf uns zu und wir hatten sehr gute Gespräche. Ich weiß, dass das Management von Fradi eine große Herausforderung für mich ist, da das Team in letzter Zeit sehr erfolgreich war", so Stöger, der auch betont, dass er sehr gerne in großen und traditionellen Vereinen arbeite.

Das Ziel des gebürtigen Wieners ist klar: "Ich möchte mit der Mannschaft Meister werden und international eine gute Leistung zeigen, auch in der Gruppenphase."

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller