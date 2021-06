Emotionale Szenen bei der Pressekonferenz des ÖFB vor dem letzten Testspiel für die EM. Marko Arnautovic, der am Freitag zurück ins Mannschaftstraining gekommen ist, wurde auf seine Zeit in China angesprochen. „Ich habe monatelang meine Kinder und meine Familie nicht gesehen. Das war nicht einfach", sagte der ÖFB-Star mit gebrochener Stimme.

Er habe "dort viel durchgemacht", fuhr Arnautovic fort. "Jetzt bin ich froh, hier in Österreich zu sein. Ich will das Land und meine Familie glücklich machen", so der 32-Jährige. Marko Arnautovic hatte sichtlich mit den Tränen zu kämpfen, versteckte sein Gesicht hinter den Händen. Teamchef Franco Foda spendete Trost.

Die gesamte Pressekonferenz zum Nachschauen - Szene mit Arnautovic ca. ab Minute 11

