Ercan Kara zählt zweifelsohne zu den heißesten Transferaktien des SK Rapid Wien in diesem Sommer. Der bullige Stürmer erzielte in der abgelaufenen Saison 20 Treffer in 43 Pflichtspielen. Zudem bereitete der 25-jährige Senkrechtstarter, der vor zwei Jahren noch in der Regionalliga kickte, elf Tore vor. Alleine in der Bundesliga traf Kara 15 Mal in 32 Spielen.

Folgerichtig zog der Stürmer das internationale Interesse auf sich. Englischen Medienberichten zufolge soll der 25-Jährige das Interesse vom englischen Zweitligisten Luton Town geweckt haben. Der Championship-Klub, der die abgelaufene Saison auf dem 12. Tabellenplatz beendete, befindet sich aktuell auf der Suche nach einem neuen Stürmer.

Als mögliche Ablösesumme werden 2,33 Millionen Euro genannt. Ob der Klub aus der Championship diese Summe aufbringen kann bzw. möchte, darf zumindest angezweifelt werden. Der bisherige Rekordtransfer des Klubs ist der kroatische Goalie Simon Sluga für 1,5 Millionen Pfund.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Wien Energie