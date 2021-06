Bundesliga-Aufsteiger Austria Klagenfurt hat die Termine für die Vorbereitung auf die neue Saison fixiert. Am 21. Juni bittet Trainer Peter Pacult seine Schützlinge zur ersten Einheit nach dem Sommerurlaub. Vier Testspiele sind fixiert: Am 29. Juni trifft der Neo-Bundesligist auswärts auf ASKÖ Köttmannsdorf (Kärntner Liga), am 2. Juli geht es gegen Zweitliga-Meister Blau-Weiß Linz, am 6. Juli bekommen es die Violetten mit 1860 München zu tun, ehe am 9. Juli der SV Lafnitz in Klagenfurt zu Gast sein wird.

Ein Highlight ist das Testspiel am 6. Juli in Windischgarsten gegen den TSV 1860 München. Der deutsche Drittligist absolviert zu diesem Zeitpunkt in Oberösterreich ein Trainingslager. Das Duell mit den „Löwen“ beschert einigen Violetten ein Wiedersehen mit der „alten Liebe“.

Geschäftsführer Sport Matthias Imhof und Trainer Peter Pacult spielten von 1993 bis 1995 gemeinsam für die Münchner und feierten damals den Sprung ins Oberhaus. Rechtsverteidiger Herbert Paul blickt ebenso auf eine „blaue“ Vergangenheit zurück, vor seinem Wechsel nach Waidmannsdorf absolvierte er 62 Pflichtspiele für 1860.

„Peter und ich hatten damals eine tolle Zeit bei den ‚Löwen‘, an die wir uns natürlich gern zurückerinnern. Der Kontakt ist in all den Jahren nie abgerissen und wir freuen uns darauf, alte Bekannte wiederzusehen. Aber in erster Linie ist es für uns ein interessanter Test gegen einen guten Gegner“, sagt Sportchef Imhof, der nach seiner aktiven Laufbahn auch als Nachwuchsleiter für die Münchner tätig war.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media