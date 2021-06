Die OÖ-Landesregierung hat am Montag einstimmig die Fördervereinbarung für das neue Stadion des LASK beschlossen. Maximal 30 Millionen Euro wird das Land Oberösterreich zum Jahrhundert-Projekt der Athletiker beisteuern. Die neue Arena der Schwarz-Weißen mit einem Fassungsvermögen von 20.000 Zuschauern soll insgesamt 65 Millionen kosten.

Für den Beschluss der Landesregierung musste das Projektteam des LASK jedoch ein externes Gutachten vorlegen, welches die Schätzung der Errichtungskosten von rund 65 Millionen Euro als plausibel erklärt.

„Diese gutachterliche Stellungnahme, die die Kostenschätzung bestätigt, liegt nun vor. Ebenso wurde rechtlich geklärt, dass die Förderung gemäß der Allgemeinen Gruppenfreistellungs-Verordnung mit dem EU-Beihilfenrecht vereinbar ist“, sagt Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner.

„Die Auszahlung der Fördergelder des Landes für den Bau der neuen LASK-Arena ist an klare Vorgaben gebunden, wie die Durchführung eines offenen und transparenten Ausschreibungsverfahrens sowie die Begleitung des Projekts durch ein professionelles Projekt- und Baumanagement. Die Förderung fließt in der Folge in aliquoten Tranchen nach Baufortschritt und Prüfung der jeweiligen Abrechnungsunterlagen“, so Markus Achleitner weiter.

LASK-Präsident Dr. Siegmund #Gruber: „Die Oberösterreichische Landesregierung beschließt die Fördervereinbarung und die Raiffeisenlandesbank OÖ arrangiert die Finanzierung. Damit geht es wie geplant einen großen Schritt in Richtung der Raiffeisen Arena.“ #gemeinsamsindwirlask⚫️⚪️ pic.twitter.com/1PxSGAB2QA — LASK (@LASK_Official) June 7, 2021

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media