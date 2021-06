Am Sonntag startet Österreich mit dem ersten Gruppenspiel gegen Nordmazedonien in die Europameisterschaft 2020. "Österreich ist der Favorit, was das FIFA-Ranking oder die Spieler betrifft", sagt der Nordmazedonier Ilco Naumoski, ehemaliger Mattersburg- und GAK-Profi, gegenüber der APA.

Bereits in der EM-Qualifikation kam es zu diesem Aufeinandertreffen. Zweimal setzte sich die ÖFB-Elf durch: "Sie haben zweimal verdient gewonnen. In Skopje haben sie uns so niedergespielt, wie uns noch keine Mannschaft daheim niedergespielt hat", erinnert sich Naumoski.

Der ÖFB-Auswahl traut der 37-Jährige einiges zu. Zudem verteilt der Stürmer ein Sonderlob an den Teamchef: "Franco Foda ist meiner Meinung nach einer der besten Trainer, die es gibt. Leider habe ich nicht unter ihm trainiert, doch ich hätte ihn mir als Trainer gewünscht."

Und zu wem hält der ehemalige Stürmer am Sonntag? "Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich bin in Österreich aufgewachsen, habe aber mazedonische Vorfahren. Das sind die zwei Länder, die ich über alles liebe", sagt Naumoski, der sich dann aber doch mehr einen Sieg für Nordmazedonien wünscht: "Ich habe dort im Nationalteam gespielt, deshalb wünsche ich mir, dass sie gewinnen. Aber ein Unentschieden wäre auch ein guter Start für beide.”

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures