Die österreichische U21-Nationalmannschaft ist mit einem ungefährdeten 2:0-Heimsieg gegen Estland in die EM-Qualifikation gestartet. Romano Schmid brachte die ÖFB-Auswahl in Ried früh in Führung (7.). Für die Entscheidung sorgte Rapid-Juwel Yusuf Demir in der 56. Minute. Das zweite Gruppenspiel geht am 3. September 2021 gegen Norwegen über die Bühne.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media