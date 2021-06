Am Freitag erfolgt mit dem Duell Türkei gegen Italien der Ankick zur Fußball-Europameisterschaft 2021 (offiziell UEFA EURO 2020). Erstmals in der Geschichte wird das Turnier nicht in einem oder zwei Ländern ausgetragen, sondern in Form einer paneuropäischen EM. In der Ligaportal-App können Sie alle 51 Partien der EM LIVE mitverfolgen, unter anderem natürlich auch alle EM-Spiele der österreichischen Nationalmannschaft.

Gespielt wird in Rom, Baku, St. Petersburg, Kopenhagen, Amsterdam, Bukarest, London, Glasgow, München, Budapest und Sevilla. Sehr positiv ist die Tatsache, dass beim Turnier Zuschauer zugelassen sind. Ein volles Haus wird es aber nur in Budapest geben. Dort sind bis zu 69.000 Besucher zugelassen. In Baku und St. Petersburg dürfen die Stadien jeweils halbvoll sein. In Kopenhagen wurde eine Auslastung von 40 Prozent festgelegt. München wiederum ist mit einer Auslastung mit nur 20 Prozent Schlusslicht.

Wie schon bei der EM 2016 in Frankreich werden auch bei dieser Europameisterschaft 24 Mannschaften teilnehmen. Neben den sechs Gruppensiegern und sechs Gruppenzweiten qualifizieren sich auch die vier besten Gruppendritten für das Achtelfinale. Ein Spiel um Platz 3 wird es nicht geben.

Aufgrund der besonderen Umstände in der Corona-Pandemie hat die UEFA ein spezielles Reglement festgelegt. Jeder Teilnehmer kann anstelle von ursprünglich 23 nun 26 Spieler in den Kader nominieren. Der Spieltagskader bleibt jedoch bei 23 Spielern. Im Falle eines Corona-Ausbruchs in einem Team gilt: Sofern 13 Spieler (darunter zumindest ein Tormann) zur Verfügung stehen, findet die Partie statt. Kann diese Mindestzahl nicht erreicht werden, wird die Partie binnen 48 Stunden neu angesetzt.

von Ligaportal, Foto: SID