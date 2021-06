Weitere Neuzugänge bei der SV Guntamatic Ried: Leo Mikic und Nicolas Zdichynec kicken ab sofort im Innviertel. Mikic spielte zuletzt beim Kapfenberger SV in der 2. Liga, Zdichynec bei der Admira. Ebenfalls neu in Ried ist David Ungar vom SV Leobendorf, der in der kommenden Saison zum FAC verliehen wird.

„Ich freue mich sehr, dass Leo Mikic sich für die SV Guntamatic Ried entschieden hat. Er ist ein junger, dynamischer und hungriger Spieler, der auf mehreren Positionen einsetzbar ist und bei uns den nächsten Entwicklungsschritt setzen will“, betont SVR-Cheftrainer Andreas Heraf.

„Der Wechsel zur SV Guntamatic Ried ist ein großer Schritt in meiner Karriere. Jeder Spieler wünscht sich, in der Bundesliga zu spielen. Ried ist ein super Verein mit einer guten Mannschaft. Ich hoffe, dass ich in Ried bald Stammspieler werden kann“, sagt Neuzugang Leo Mikic.

„Nicolas Zdichynec ist für uns ein Spieler mit sehr viel Perspektive, ein echtes Talent. Für seine weitere Karriere standen ihm jetzt mehrere Türen offen. Es freut uns sehr, dass er sich für die SV Guntamatic Ried entschieden hat. Mit David Ungar haben wir uns einen jungen Spieler aus der Regionalliga mit viel Potential gesichert. Ihm wollen wir beim FAC die Möglichkeit geben, in der 2. Liga Erfahrung zu sammeln“, erklärt SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger.

„Nach 13 schönen Jahren bei der Admira ist jetzt ein Tapetenwechsel super. Ried bietet mir die perfekte Plattform, um den nächsten Schritt zu machen. Die SV Guntamatic Ried ist ein Verein mit sehr viel Tradition und einem sehr familiären Umfeld. Ich freue mich schon, vor den großartigen Rieder Fans spielen zu dürfen“, so Nicolas Zdichynec.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller