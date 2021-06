Der SCR Altach verpflichtet mit Thomas Baldauf ein weiteres vielversprechendes Talent aus der Vorarlberger Fußball-Akademie. Der 17-Jährige erhält beim Bundesliga-Klub aus Vorarlberg einen Vertrag bis Saisonende 2022/23, mit der Option auf eine zusätzliche Spielzeit.

Der gebürtige Rankler ist nach Noah Bischof (Göfis), Samuel Mischitz (Lochau) und Noah Bitsche (Ludesch) das vierte Vorarlberger Eigengewächs, das im Sommer 2021 von der Akademie in die CASHPOINT Arena wechselt. Baldauf fühlt sich auf den offensiven Außenbahnen am wohlsten und bestritt in der abgelaufenen Saison 2020/21 22 Spiele in der U18 ÖFB-Jugendliga.

Dabei gelangen dem 17-Jährigen insgesamt zehn Saisontreffer. Der zukünftig jüngste Akteur im Altacher Profikader erlernte das Fußballspielen beim FC Rot-Weiß Rankweil und machte im vergangenen Frühjahr, mit sechs Treffern in den letzten sechs Saisonspielen, auf sich aufmerksam. Darüber hinaus maturierte Baldauf am Kollegium Bernardi in der Mehrerau.

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter des SCR Altach sagt: „Es freut uns sehr, einem weiteren jungen Vorarlberger die Plattform Profifußball im Ländle bieten zu können. Thomas ist ein junger Offensivspieler mit viel Potential und hat insbesondere in der vergangenen Saison eine tolle Entwicklung genommen. Wir wollen ihm die Rahmenbedingungen schaffen, damit er seine Qualitäten nun weiter unter Beweis stellen kann.“

Neuzugang Thomas Baldauf selbst meint: „Es freut mich sehr, dass ich diese Chance bekomme und hoffe, dass ich dem Verein das Vertrauen durch gute Leistungen zurückzahlen kann. Ich bin mehr als nur bereit, auf und neben dem Platz alles zu geben und freue mich schon auf diese neue Herausforderung.“

von Ligaportal, Foto: SCR Altach