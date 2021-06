WAC-Talent Tarik Muharemovic hat zwar erst sechs Bundesliga-Spiele absolviert, dennoch sollen Spitzenklubs wie etwa Juventus Turin, Galatasaray und Besiktas Istanbul sowie Hoffenheim und auch der LASK den 18-Jährigen auf ihrem Zettel haben.

„Ja, das stimmt - all diese Vereine haben sich gemeldet. Und es sind noch viel mehr Klubs, die ihr Interesse bekundet haben. Das Telefon läuft derzeit heiß“, sagt sein Vater Rasim Muharemovic gegenüber der Kronen Zeitung. Aktuell weilt das WAC-Juwel beim U21-Team der bosnischen Nationalmannschaft.

Im Sommer könnte Tarik Muharemovic gar ablösefrei zu einem anderen Klub ziehen, da er beim WAC zurzeit keinen Profivertrag hat. Die Kärntner sollen dem 18-jährigen Defensivspieler jedoch einen Dreijahresvertrag vorgelegt haben. Zu einer Einigung sei es aber nicht gekommen, heißt es in der Krone. „Der erste Ansprechpartner ist und bleibt immer der WAC, dem Tarik sehr viel zu verdanken hat. Dass Tarik heuer so viele Chancen bekommen hat, ist grandios. Wir müssen uns erst überlegen, ob ein Auslandswechsel so früh schon Sinn macht", sagt sein Vater abschließend.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger