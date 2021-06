Ab dem 21. Juni 2021 befinden sich auch die LASK-Kicker in der Vorbereitung für die neue Saison. Sechs Tage nach der ersten Trainingseinheit kommt es zum ersten von drei internationalen Testspielen, wenn die Linzer am 27. Juni um 16 Uhr auf Ludogorets Razgrad treffen. Die Partie wird in der Arena Mondseeland ausgetragen.

Am 3. Juli um 17 Uhr steigt in Pregarten ein Vorbereitungsspiel gegen Dynamo Moskau, ehe die Athletiker im dritten Testspiel am 10. Juli um 17 Uhr in Pasching auf den 1. FC Heidenheim treffen.

Zwischen dem 16. und 18. Juli findet die erste Runde im UNIQA ÖFB Cup statt. Die neue Bundesliga-Saison wird am Wochenende des 23. und 25. Juli eingeläutet.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media