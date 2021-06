David Schnegg verlässt den LASK und wechselt nach Italien zu Venezia FC. Der 22-Jährige, der in der abgelaufenen Saison an die WSG Tirol ausgeliehen war, unterschreibt beim Aufsteiger in die Serie A einen Vertrag über drei Jahre. In Venedig trifft David Schnegg mit Michael Svoboda auf einen weiteren ÖFB-Legionär, der ebenfalls eine Vergangenheit bei der WSG Tirol hat.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media