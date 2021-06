Personal-News vom SCR Altach: Chinedu Obasi (35) und Danilo Carando (32) gehören in der neuen Saison 2021/22 nicht mehr dem Kader des Bundesliga-Klubs aus Vorarlberg an und werden den Verein verlassen. Das gibt der SCRA am heutigen Montag bekannt.

Chinedu Obasi wechselte im September 2020 nach Altach und bestritt anschließend 27 Pflichtspiele, in denen ihm acht Torbeteiligungen (6 Tore, 2 Assists) gelangen. Mitte April verletzte sich Obasi, beim Auswärtsspiel gegen die SV Ried, leider schwer an der Achillessehne und fällt seither aus.

"Der SCR Altach hat sich mit dem ehemaligen Nigerianischen A-Nationalspieler darauf verständigt, den nun auslaufenden Vertrag nicht mehr zu verlängern", heißt es in einer Aussendung.

Ebenfalls beendet wird die Zusammenarbeit mit Danilo Carando. Der argentinische Winterneuzugang bestritt im Frühjahr drei Pflichtspiele im SCRA-Trikot und erzielte dabei zwei Treffer. Die sportliche Leitung hat sich mit dem 32-Jährigen auf eine Auflösung, des noch bis Sommer 2022 laufenden Vertrages, geeinigt.

von Ligaportal; Foto: SCR Altach