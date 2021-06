Der SK Rapid Wien hat heute sein neues Heimtrikot präsentiert. Rund zwei Jahrzehnte wurden die Hütteldorfer vom Sportartikel-Giganten Adidas ausgerüstet. Nunmehr starten die Grün-Weißen mit Puma in eine neue "Ausrüster-Ära". Lediglich die Ärmel des neuen Heimtrikots sind grün. Über die Vorderseite zieht sich ein roter und blauer Querstreifen.

Das Grundmuster kam in ähnlicher Form bereits in der Meistersaison 1953/54 zum Einsatz, allerdings in einer grünen Variante mit weißem Balken. Eine diesem Trikot nachempfundene Variante folgte ab der Saison 2007/08, in der 2008 ebenfalls ein Meistertitel geholt werden konnte.

SK Rapid Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek: „Grün und Weiß sind unsere Vereinsfarben, Blau und Rot die Gründungsfarben, die sich auch im Schriftzug unseres Wappens wiederfinden. Wir stehen für Werte aus Tradition und daher ist es uns Erbe und Gebot zugleich, diese Farben als Teil unserer Identität zu wahren, weshalb sie für den SK Rapid auch unveränderlich sind. Erstmals seit 115 Jahren haben wir in einem Heimtrikot gleich alle vier Farben aufgegriffen, dabei sowohl mit der Einbindung unserer Gründungsfarben wie auch der Diagonale historischen Bezug hergestellt. Speziell nach den leider zahlreichen Geisterspielen wollen wir damit auch die gemeinsame Einheit und enormen Kraft unserer Rapid-Gemeinschaft darstellen. Dies soll mit dem neuen Heimtrikot symbolisiert werden, denn die Farbanordnung findet sich sowohl auf vielen Fahnen wie auch Fanschals als auch auf den Tribünen unserer Heimstätte. Ich hoffe, dass wir darin viele sportliche Erfolge im möglichst vollen Allianz Stadion feiern dürfen und unsere Fans viel Freude damit haben werden. In diesem Sinne: Jetzt Rapid, alle gemeinsam!“.

von Ligaportal; Foto: Red Ring Shots