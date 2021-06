Peter Pacult bleibt Trainer vom SK Austria Klagenfurt: Wie der Aufsteiger in die Tipico Bundesliga bekannt gibt, unterschreibt der gebürtige Wiener einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. „Peter hat alles erfüllt, was wir uns von ihm versprochen hatten. Was er mit dem Team seit Januar geleistet hat, ist außergewöhnlich. Die Aufholjagd, die letztlich mit dem Sprung nach oben gekrönt wurde, ist in hohem Maße sein Verdienst", sagt Sportchef Matthias Imhof.

"Deshalb stellte sich für uns gar nicht die Frage, ob wir den Weg gemeinsam fortsetzen. Wir freuen uns, dass jetzt Klarheit herrscht und sind fest davon überzeugt, dass Peter der richtige Mann für uns ist“, so Imhof weiter.

Pacult hatte bereits zu Beginn der vergangenen Woche seinen Heimaturlaub in Leobendorf bei Wien kurz unterbrochen, um die Gespräche mit den Verantwortlichen vor Ort in Klagenfurt fortzuführen, nun folgte die Einigung. „Mir macht es riesigen Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten. Fußball ist meine große Leidenschaft und ich bin froh, dass ich diese für die Austria einbringen kann. Die Jungs haben sehr hart gearbeitet und sich mit dem Aufstieg belohnt. Jetzt gilt es, nach vorn zu schauen und bereit zu sein. Auf uns warten neue Herausforderungen, denen wir uns mit ganzer Kraft stellen müssen“, so der 61-jährige Chefcoach.

Im Frühjahr holte das Team unter seiner Regie zwölf Siege und zwei Remis bei drei Niederlagen, das bedeutet einen Schnitt von 2,23 Punkten. In der 2. Liga gewannen Pacult und Co. acht der letzten neun Spiele, was dazu führte, dass sich die Violetten im Zielsprint noch an Wacker Innsbruck vorbei schoben und sich als Dritter für die Relegation gegen St. Pölten qualifizierten. Der Grundstein zum Aufstieg wurde mit dem 4:0-Erfolg im Wörthersee-Stadion gelegt, in Niederösterreich folgte ein 1:0.

Die Vorbereitung für Austria Klagenfurt startet am 21. Juni, dann bittet Pacult sein Team zum Auftakttraining. Ernst wird es mit der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups vom 16. bis 18. Juli. Eine Woche später beginnt dann die Meisterschaft für die Austria Klagenfurt. Die Herbstsaison endet am 12. Dezember, am 11. Februar wird die Punktrunde fortgesetzt. Vom 12. März bis zum 21. Mai werden Meister und Absteiger ausgespielt.

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media