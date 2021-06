Die WSG Tirol hat am Montag drei weitere Spieler verabschiedet. David Gugganig verlässt die Tiroler ablösefrei und heuert beim WAC an, bei dem er einen Zweijahresvertrag unterzeichnet (Erster Sommerneuzugang beim WAC). Zudem verlassen auch Florian Rieder und Florian Buchacher die WSG Tirol ohne Ablöse. Das gibt der Bundesligist am Montag bekannt.

Erst kürzlich hat der Tiroler Bundesligist die Abgänge von Stefan Hager, Bruno Soares, David Schnegg, Julian Gölles, Ignacio Jauregui und Nikolai Baden Frederiksen bekannt gegeben.

von Ligaportal, Foto: Daniel Schönherr