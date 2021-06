Paukenschlag bei der SV Ried: Wie der Bundesliga-Klub im Rahmen des Trainingsauftakts am Montag bekannt gab, beendet Kapitän Thomas Reifeltshammer seine Karriere und wird ab sofort im Management des Vereins tätig sein.

Seit 1994 ist Thomas Reifeltshammer bei der SV Guntamatic Ried im Einsatz, 2008 unterschrieb er seinen ersten Profi-Vertrag. Jetzt beendet der bald 33-Jährige nach mehr als 300 Pflichtspielen für die SV Guntamatic Ried seine aktive Karriere und wechselt ins Management des Vereins. Zu seinen Aufgaben zählen unter anderem die Kommunikation mit den Spielern, Mitarbeitern und Beratern sowie die Mitarbeit im Scouting und in der Kaderplanung.

„Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen und wird viele jetzt überraschen, aber wer mich kennt, weiß, dass ich meine Entscheidungen konsequent treffe“, erklärt Thomas Reifeltshammer. „Es gab schon seit einigen Monaten Gespräche in diese Richtung. Der Entschluss, in das Management zu wechseln, ist in der Pause in mir besonders gereift und ist für mich jetzt der absolut richtige Schritt. Ich möchte diese Chance nutzen, aktiv an der sportlichen Ausrichtung der SV Guntamatic Ried mitarbeiten zu können. Ich möchte mich bei allen, die mich auf meinem bisherigen Weg bei der SV Guntamatic Ried begleitet haben, ganz besonders bei unseren großartigen Fans, bedanken. Ich freue mich jetzt schon sehr auf die Zusammenarbeit mit Rainer Wöllinger und Wolfgang Fiala. Sie haben sich beide sehr um mich bemüht, wofür ich mich auch herzlich bedanken möchte. Für mich ist das eine sehr spannende Aufgabe und ich bin überzeugt, dass wir alle voneinander profitieren können.“

„Wir freuen uns alle sehr, dass sich Thomas Reifeltshammer dazu entschlossen hat, seine langjährige Erfahrung in Ried über seine aktive Karriere hinaus bei seinem Herzensverein einzubringen und damit dessen Zukunft aktiv mitzugestalten“, betont SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger.

„Thomas Reifeltshammer soll die sportliche Ausrichtung der Profis maßgeblich mitgestalten. Er wird das Tagesgeschäft im Trainingszentrum leiten und soll auch die Abläufe weiter professionalisieren“, sagt SVR-Sportkoordinator Wolfgang Fiala. „Ich werde mich um die strategische Ausrichtung der SV Guntamatic Ried mit sportlichem Leitbild, Spielidee, Kaderstruktur und Kaderplanung kümmern sowie die Akademie weiter leiten. Rainer Wöllinger ist mit seinem Team der Geschäftsstelle für alle geschäftlichen Belange wie Budget, Personalplanung, Sponsoring und Marketing zuständig. Als Pedant zu Thomas Reifeltshammer arbeitet Wolfgang Schrattenecker im Nachwuchsbereich und wird dabei alle Abläufe in der Akademie und im Grundlagenbereich organisieren.“

von Ligaportal; Foto: SVR/Schlosser