Mit 27 Spielern, darunter acht Neuzugänge, vier Perspektivspieler und drei Testspieler, startete die SV Guntamatic Ried heute, 14. Juni, unter SVR-Cheftrainer Andreas Heraf mit einer Trainingseinheit am Nachmittag in der Kaserne Ried in die neue Saison.

Neben den Neuzugängen Seifedin Chabbi, Milos Jovicic, Leo Mikic, Tin Plavotic, Philipp Pomer, Julian Turi und Nicolas Zdichynec war auch Christoph Haas beim Trainingsauftakt mit dabei. Der 28-jährige Tormann wechselte zur SV Guntamatic Ried und war zuletzt bei der Admira tätig.

Mit Daniel Offenbacher und Michael Lercher wurden die Verträge weiter verlängert. Auch vier Perspektivspieler – zum Teil auch aus der eigenen Akademie – und drei Testspieler trainierten zum Auftakt mit.

„Wir wollen jetzt einmal die neuen Spieler integrieren und darauf achten, dass wir mit positiver Energie und Stimmung an unserer Fitness arbeiten. Parallel dazu wollen wir unsere Spielidee Stück für Stück weiterentwickeln. Das sind unsere Ziele in den ersten beiden Wochen bis zum Trainingslager“, so SVR-Cheftrainer Andreas Heraf.

„Ich bin sehr zufrieden mit unseren Neuverpflichtungen. Es sind alles hungrige Spieler, die wir geholt haben und die sehr gut zu uns passen. Sie wollen den nächsten Schritt machen und Ried ist dafür ein perfektes Pflaster. Wir wollen jedem von ihnen diese Plattform bieten. Wenn sie sie nützen, haben alle etwas davon – der Verein, die Mannschaft und die Spieler. Das hat in Ried schon oft gut funktioniert und ich bin zuversichtlich, dass es wieder funktionieren wird.“

von Ligaportal; Foto: SVR/Schlosser