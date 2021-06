Am Freitag erfolgt für die Spieler des SK Sturm Graz der Startschuss zur Sommervorbereitung. Das erste offizielle Mannschaftstraining, bei dem auch alle Nationalteamspieler wieder anwesend sein werden, findet dann am Montag (21. Juni, 11:00 Uhr, Trainingszentrum Messendorf) statt.

Das erste Testspiel bestreitet der SK Sturm am 25. Juni um 17:00 Uhr gegen den FC Juniors OÖ auf der Sportanlage Oberaich. Dann geht es für die Schwarz-Weißen von 27. Juni bis 2. Juli ins Trainingslager nach Schladming. Im Rahmen des Trainingslagers wird am 2. Juli gegen Liefering (15:00 Uhr, Schladming) und Blau Weiß Linz (17:30 Uhr, Schladming) getestet.

Außerdem spielen die Grazer gegen FK Rostov (RUS, 08.07., 16:30 Uhr, Gleisdorf) und gegen Roter Stern Belgrad (SRB, 08.07., 19:30 Uhr, Merkur Arena). Alle Vorbereitungsspiele finden damit auf steirischen Boden statt.

Die Saison 2021/22 beginnt für Sturm Graz am 16./17./18. Juli im UNIQA ÖFB Cup. Die erste Runde der Bundesliga geht eine Woche später am 23./24./25. Juli (Gegner & Ort offen) über die Bühne. Die Auslosung für das Europa League Play-Off findet am 2. August statt.

von Ligaportal; Foto: Richard Purgstaller