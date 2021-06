Der FK Austria Wien startet am 21. Juni in die Vorbereitung auf die Saison 2021/22. Anfang Juli sind die Veilchen auf Trainingslager in Kärnten, schon zuvor gibt es ein Testspiel gegen Vorwärts Steyr. Ab Mitte Juli stehen ÖFB-Cup, UEFA Europa Conference League und Bundesliga auf dem Programm.

Drei Wochen nach dem erfolgreichen Playoff-Rückspiel gegen den WAC bittet Neo-Trainer Manfred Schmid die Veilchen zurück auf den Rasen. Nach dem ersten Training inklusive Kennenlernen folgen am Dienstag, den 22. Juni die motorischen und sportmedizinischen Tests. Das erste Testspiel steigt am Samstag, den 26. Juni gegen den Zweitligisten SK Vorwärts Steyr. Diese Partie wird auch von einem VAR-Team begleitet. Der Video-Schiedsrichter kommt ja ab dieser Saison in der Bundesliga zum Einsatz.

Von 2. bis 9. Juli geht es für Austria Wien auf Trainingslager nach Kärnten. Am Sonntag, den 4. Juli treffen die Veilchen dort auf den israelischen Erstligisten MS Ashdod, ein weiteres Vorbereitungsspiel steht dann am 7. Juli auf dem Programm, der Gegner ist noch offen.

Am Wochenende vom 16. bis 18. Juli geht es bereits mit der ersten Runde des ÖFB-Cups los, die Auslosung dazu geht am Samstag, den 26. Juni über die Bühne. In der Woche darauf startet Austria Wien in die neu geschaffene UEFA Europa Conference League, am Donnerstag, den 22. Juli steigt das Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde, am 29. Juli das Rückspiel. Der Gegner wird am Mittwoch, den 16. Juni ausgelost.

von Ligaportal, Foto: FK Austria Wien