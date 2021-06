Der FC Red Bull Salzburg darf einen weiteren Rückkehrer in seinen Reihen begrüßen: Kilian Ludewig, der in der abgelaufenen Saison zunächst bei Barnsley, dann bei Schalke zugegen war, kann nach der vollständigen Genesung seines Mittelfußbruchs wieder angreifen. Im Kader von Matthias Jaissle wird er die rechte Abwehrseite verstärken. Das gibt der Bundesliga-Serienmeister am Dienstag bekannt.

Salzburg-Sportchef Christoph Freund sagt dazu: "Kilian kehrt nach den Leihen bei Barnsley und Schalke 04 wieder zu uns zurück und wird in der kommenden Saison in unserem Kader stehen. Nach vielen Einsätzen beim FC Barnsley hatte er im Frühjahr auf Schalke leider Verletzungspech, ist aber jetzt wieder zu 100 Prozent fit und kann somit vom ersten Tag an mit vollem Fokus in die Vorbereitung starten."

von Ligaportal; Foto: GEPA pictures