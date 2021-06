Zwei Tage nach dem Trainingsauftakt wurde es für den SK Rapid Wien schon ernst, stand doch am heutigen Mittwoch die Auslosung für die 2. Runde der Champions-League-Qualifikation auf dem Programm. Der amtierende Vizemeister der Bundesliga bekommt es in dieser Runde mit Sparta Prag (CZE) zu tun.

Spieltermine sind der 20./21. und 27./28. Juli. Rapid hat im Hinspiel Heimrecht.

Sollte der SK Rapid die dritte Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League erreichen, könnten sich die Wiener bereits über den Einzug in eine Europacup-Gruppenphase freuen. Sollte es nämlich zu einem Ausscheiden in der 3. Runde der CL-Quali kommen, würde Rapid ins Playoff der Europa League umsteigen. Würden die Grün-Weißen auch dort scheitern, hätten sie zumindest einen Platz in der Gruppenphase der neuen Conference League sicher.

Scheitert Rapid jedoch bereits in der 2. Runde der CL-Quali, ginge es in der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation weiter. Im Falle eines Ausscheidens in der Europa-League-Quali bliebe Rapid noch das Playoff zur UEFA Conference League.

Champions-League-Quali Termine

22. Juni 2021: Vorrunde, Halbfinale

25. Juni 2021: Vorrunde, Finale

6./7. & 13./14. Juli 2021: 1. Qualifikationsrunde

20./21. & 27./28. Juli 2021: 2. Qualifikationsrunde

3./4. & 10. August 2021: 3. Qualifikationsrunde

17./18. & 24./25. August 2021: Play-offs

Auslosungen

8. Juni 2021: Vorrunde

15. Juni 2021: Erste & zweite Qualifikationsrunde

19. Juli 2021: Dritte Qualifikationsrunde

2. August 2021: Play-offs

26. August 2021: Gruppenphase

von Ligaportal; Foto: GEPA pictures/Wien Energie