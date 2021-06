Der FK Austria Wien bekommt es in der 2. Runde der Conference-League-Qualifikation mit Racing FC Union Lëtzebuerg (LUX) oder Breidablik (ISL) zu tun. Das ergab die Auslosung am heutigen Mittwoch. Gespielt wird am 22. und 29. Juli 2021. Die Wiener Austria hat im Hinspiel Heimrecht.

Die Veilchen konnten sich nach einer schwierigen und einmal mehr durchwachsenen Saison am letzten Drücker das Europacup-Ticket sichern. Austria Wien setzte sich im ligainternen Playoff gegen den WAC durch (3:0 h, 2:1 a).

Europa League Termine:

Auslosung zweite Qualifikationsrunde: 16. Juni

Erste Qualifikationsrunde: 8. und 15. Juli

Auslosung dritte Qualifikationsrunde: 19. Juli

Zweite Qualifikationsrunde: 22. und 29. Juli

Auslosung Play-off-Runde: 2. August

Dritte Qualifikationsrunde: 5. und 12. August

Play-offs: 19. und 26. August

Auslosung Gruppenphase: 27. August

Gruppenphase: 16. und 30. September, 21. Oktober, 4. und 25. November, 9. Dezember

Auslosung Play-offs der K.-o.-Runde: 13. Dezember

Play-offs der K.-o.-Runde: 17. und 24. Februar

Auslosung Achtelfinale: 25. Februar

Achtelfinale: 10. und 17. März

Auslosung Viertel- und Halbfinale: 18. März

Viertelfinale: 7. und 14. April

Halbfinale: 28. April und 5. Mai

Finale: 25. Mai (National Arena, Tirana)

von Ligaportal; Foto: Josef Parak