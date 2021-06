Peter Pokorny kehrt nach seiner Leihe beim SKN St. Pölten nicht mehr zum FC Red Bull Salzburg zurück, sondern wechselt fix in die spanische Primera Division. Der 19-jährige Slowake unterschreibt beim letztjährigen Tabellenfünften Real Sociedad einen Vertrag über drei Jahre. Das gibt der Bundesliga-Serienmeister am Mittwoch bekannt.

Pokorny kam im Winter 2018 nach Salzburg, wo er zuerst in der U18 der Red Bull Fußball Akademieim Einsatz war. Seit damals hat er als Kooperationsspieler für den FC Liefering 37 Spiele (zwei Treffer) absolviert und stand auch in der UEFA Youth League-Mannschaft des FC Red Bull Salzburg neun Mal auf dem Feld. Nach einer Saison in Niederösterreich geht es für den aggressiven Mittelfeldspieler zu seinem neuen Klub nach Spanien.

Sportdirektor Christoph Freund: „Für Peter ist das eine tolle Herausforderung und eine super Chance. Wir freuen uns für ihn und wünschen ihm alles Gute bei Real Sociedad!“

von Ligaportal; Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter