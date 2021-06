Patson Daka steht offenbar vor einem Wechsel auf die Insel. Wie der Transfer-Experte Fabrizio Romano auf Twitter sowie das englische Medium Telegraph berichten, soll Leicester City die Bemühungen um den Goalgetter des FC Red Bull Salzburg intensivieren. Der Telegraph berichtet von einer möglichen Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Pfund - also rund 35 Millionen Euro.

Laut Fabrizio Romano habe Leicester City dem österreichischen Serienmeister bereits ein Angebot unterbreitet.

Patson Daka konnte in der abgelaufenen Saison seine Qualitäten unter Beweis stellen, erzielte der Sambier doch in 42 Pflichtspielen 34 Tore und bereitete zwölf Treffer vor. In der heimischen Bundesliga netzte der Sambier 27 Mal und wurde Torschützenkönig.

Sein Kontrakt bei Red Bull Salzburg läuft noch bis Sommer 2024.

von Ligaportal; Foto: GEPA pictures