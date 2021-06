Ab kommenden Montag rollt die Kugel wieder bei der WSG Swarovski Tirol. Der Sechsplatzierte der abgelaufenen Bundesliga-Saison startet nach vierwöchiger Urlaubspause mit vollen Akkus und frischen Kräften die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Mit ein bis zwei Intensiveinheiten am Tag, einem Kurztrainingslager in Leogang und zahlreichen Testspielen.

Den spielerischen Auftakt in die Saison bildet am 26. Juni ein Benefizspiel gegen Landesligist Matrei am Brenner. Der Anpfiff erfolgt am Sportplatz in Matrei um 17 Uhr.

Drei Tage später erfolgt die erste Standortbestimmung für die WSG: Mit dem CS Universitatea Craiova (29. Juni, 18 Uhr) testet der Drittplatzierte der rumänischen Liga die neu zusammengestellte Mannschaft von Cheftrainer Thomas Silberberger am Sportplatz in Kematen.

Auch ein VAR-Testlauf steht auf dem Programm - und zwar am 1. Juli im Tivoli gegen die eigenen Amateure. Am 3. Juli um 15 Uhr geht es mit einem weiteren Testspiel gegen einen rumänischen Gegner weiter, wenn der FC Botosani in Kematen gastiert.

Nach dem fünftägigen Trainingslager in Leogang (5.- 9. Juli) wartet zum (vorläufigen) Abschluss der Testspielserie auf die WSG mit dem englischen Zweitligisten Nottingham Forest noch ein sportliches Highlight. Der Anpfiff zur Partie ist für den 10. Juli, 16 Uhr geplant. Spielort ist das Gernot-Langes-Stadion.

von Ligaportal; Foto: Gerhard Pulsinger