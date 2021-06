Tormann Paul Gartler hat seinen Kontrakt beim SK Rapid Wien bis Sommer 2023 verlängert. Der gebürtige Steirer ist bereits seit neun Jahren beim Verein und setzt nun mit der Vertragsverlängerung seine Karriere bei den Hütteldorfern fort.

Im Alter von 15 Jahren wechselte der Torhüter vom SK Sturm nach Hütteldorf und durchlief von da an alle Nachwuchs- als auch Akademiemannschaften. Im Jänner 2017 wurde der mittlerweile 24-Jährige für eineinhalb Jahren an den Kapfenberger SV in die zweithöchste Spielklasse ausgeliehen.

Zur Saison 2018/19 kehrte der ehemalige U21-Nationalteamspieler wieder zurück nach Hütteldorf und komplettiert seither das Tormann-Team der Profimannschaft. Paul Gartler feierte seine Profi-Debüt im Juni des vergangenen Jahres beim Auswärtsspiel in Hartberg. In der abgelaufenen Spielzeit hütete Gartler insgesamt zwölfmal das Tor des österreichischen Rekordmeisters, darunter auch vier Einsätze in der UEFA Europa-League.

Paul Gartler zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich freue mich, dass ich zwei weitere Jahre bei diesem großartigen Verein bleiben kann. Im kommenden Jahr feiere ich mein zehnjähriges Jubiläum beim SK Rapid, das zeigt, wie sehr ich diesem Verein auch verbunden bin. Ich blicke der Zukunft hier in Hütteldorf sehr gespannt entgegen und freue mich jetzt auf die bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen."

Geschäftsführer Sport Zoran Barisic sagt: „Ich freue mich, dass wir nun unsere Torhüter-Mannschaft für die neue Saison endgültig komplett haben! Paul Gartler hat schon mehrfach bewiesen, dass auf ihn Verlass ist und er zudem ein hervorragender Teamplayer ist. Sein großes Potential wird schon durch seine Einsatzbilanz in den diversen Nachwuchsnationalteams bis hin zur U21 belegt, er hat nicht umsonst rund 40 Länderspiele in den verschiedenen Altersklassen bestritten. Paul wird weiter hart an sich arbeiten und um seine Chance kämpfen, zu Einsätzen zu kommen.“

von Ligaportal; Foto: GEPA/Wien Energie