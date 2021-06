Ein Spieler der SV Guntamatic Ried wurde am Wochenende positiv auf Covid-19 getestet. Am Wochenende fand kein Training statt, das Training am Montag, 21. Juni, wurde aufgrund des positiven Tests abgesagt. Am 21. Juni wurden alle Spieler einem PCR-Test unterzogen, wobei weitere positive Fälle festgestellt wurden. Das gibt der Bundesliga-Klub am Montag bekannt.

"Alle positiv getesteten Spieler befinden sich in häuslicher Quarantäne. So wie es das Covid-19-Präventionskonzept vorsieht, wurden sofort auch die Bundesliga und die Bezirkshauptmannschaft Ried als zuständige Behörde informiert. Die negativ getesteten Spieler dürfen – so wie es das Bundesliga-Präventionskonzept vorsieht – weiter trainieren", so die SV Ried.

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media