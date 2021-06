Die österreichische Fußball-Bundesliga hat am heutigen Dienstag den Spielplan für die Saison 2021/22 veröffentlicht. Die neue Spielzeit startet am Freitag, dem 23. Juli, um 20:30 Uhr mit der Partie Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg. Am Samstag um 17 Uhr trifft Rapid daheim auf Hartberg, Altach empfängt den LASK und die Admira gastiert bei der WSG Tirol. Abgeschlossen wird die 1. Runde am Sonntag um 17 Uhr mit dem Kärntner Derby Klagenfurt gegen WAC und der Partie SV Ried gegen Austria.

Die Spiele der 2. Runde lauten: LASK-Rapid, Admira-Klagenfurt, Hartberg-Altach, Austria-WSG Tirol, WAC-Sturm und Salzburg-Ried.

In der 3. Runde trifft Klagenfurt auf Hartberg, Sturm auf Altach, Rapid auf den WAC sowie Ried auf die Admira, die WSG Tirol auf den LASK und Salzburg auf Austria Wien.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media